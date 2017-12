Dívida da Parmalat é muito superior aos US$ 10,2 bi de 2002 A dívida bruta da Parmalat Finanziaria SpA estava em 8,2 bilhões de euros (US$ 10,2 bilhões) no fim de 2002 e esse total cresceu sensivelmente desde então, segundo um informe do novo executivo-chefe da empresa, Enrico Bondi, a um tribunal na semana passada. Bondi foi nomeado para reestruturar a Parmalat pelo governo italiano depois da aprovação de um decreto especial na última terça-feira. No dia seguinte, para se proteger dos credores, a Parmalat pediu que um tribunal da cidade de Parma, sede da empresa, a declarasse insolvente. Quando a companhia apresentou seus resultados anuais aos investidores no último dia 10 de abril, a Parmalat afirmou que sua dívida total era de 5,4 bilhões de euros no fim de 2002. A companhia também informou, em abril, que havia recomprado 2,9 bilhões de euros de seus próprios bônus. Ex-gerentes agora disseram aos promotores em Milão que essa recompra não foi feita. Não ficou claro no informe qual a atual posição da dívida bruta. Os credores têm até 20 de abril par a solicitar compensação ao tribunal de falências de Parma. Analistas disseram que é pouco provável que Bondi possa avaliar os ativos da companhia até o fim de 2004. Os bônus da Parmalat estão sendo negociados a menos de 20% do valor de face. As ações da empresa foram suspensas. Elas estavam valendo 0,11 euro, queda de 96,4% do pico recente de 3,09 euros em 3 de setembro. As informações são da agência Dow Jones.