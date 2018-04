Dívida das teles brasileiras é mais confortável O endividamento das empresas de telecomunicações tem provocado inúmeras discussões no mercado, deixando apreensivos os investidores. Para as companhias resultantes da divisão da Telebrás, no entanto, os analistas entendem que a situação é administrável e mais folgada em relação ao nível internacional. A dívida líquida das empresas brasileiras (ex-Telebrás) representa 48,4% do patrimônio líquido, segundo pesquisa feita pela consultoria Economática (www.economatica.com.br) para a Agência Estado. Nos EUA, onde a situação é melhor do que na Europa, esse patamar salta para 90,8%. O estudo mostrou ainda que, com pouco mais de um ano de atividade, as empresas nacionais gerariam caixa para honrar suas obrigações. Apesar do cenário ser mais confortável para as empresas brasileiras, os especialistas ressaltam que o endividamento cresceu 106% no último ano. A razão para as pesadas dívidas, que vêm preocupando os investidores, é o fato de as companhias de telefonia fixa terem sido impelidas a fazer investimentos volumosos devido às metas de universalização estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), disse o especialista da BBV Corretora Roger Oey. Do endividamento total, o segmento de telefonia fixa responde por quase 79%. Porém, uma vez que o movimento de metas já passou, a tendência é que os desembolsos sejam reduzidos e as dívidas também, acreditam os analistas. A Telemar, que possui a maior dívida líquida do setor (R$ 7,7 bilhões), confirma essa tendência. A companhia investiu R$ 10,1 bilhões em 2001, mas limitará os gastos deste ano a R$ 2,5 bilhões. Na mesma linha, a Brasil Telecom vai reduzir pela metade os investimentos, somando R$ 1,7 bilhão. Situação das celulares Paralelamente, dizem, as companhias devem aprimorar a geração operacional de caixa. Eles reforçaram ainda que a conjuntura mais cômoda para as empresas da antiga Telebrás não vale para as operadoras celulares de Banda B e as espelhos das fixas, que vivem uma situação bastante complicada. O analista do Safra, Victor Martins, explicou que tais companhias tiveram de "sair do zero", pois não tinham infra-estrutura de rede para oferecer o serviço. Exemplo disso é o caso da BCP, com dificuldades para pagar sua dívida, e a Vésper, que já passou por uma mudança de controle. O efeito contágio do recente problema com a BCP pode complicar um pouco a situação para todo o setor no curto prazo. Caso novas dificuldades ocorrerem com outras empresas da Banda B, o cenário negativo alcançaria um horizonte maior, ponderou o analista Edigimar Maximiliano, do Unibanco. A conseqüência, em qualquer hipótese, é um aumento no custo de captação e rolagem de dívidas, explicou Oey, da BBV Corretora. Por enquanto, os analistas não acreditam em maiores problemas. Para Eduardo Hajime, da Sudameris Corretora, apesar de muitos bancos já estarem com elevada exposição ao risco do setor, eles têm interesse em administrar a situação e não fechar as portas para as empresas.