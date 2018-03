Dívida de países ricos infla com a crise A explosão do déficit fiscal dos 30 países-membros da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) vai impulsionar a dívida pública média a 100% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2010. O cálculo atualizado foi feito a pedido do Grupo Estado e confirma previsões negativas sobre o estado das finanças públicas das nações desenvolvidas. Segundo a revista The Economist, só nos sete países mais industrializados, o G-7, a conta já supera os US$ 35 trilhões.