Dívida deve diminuir após eleições, acredita Velloso A relação entre dívida pública e Produto Interno Bruto (PIB), que em julho alcançou recorde histórico de 61,9%, segundo dados divulgados esta manhã pelo Banco Central (BC), não é considerada explosiva e deve diminuir de tamanho assim que o período eleitoral passar. A avaliação é do especialista em contas públicas, Raul Velloso, em entrevista a Agência Estado. Ele lembra que hoje o impacto da escalada da moeda norte-americana é muito grande sobre as contas públicas. Apesar de muitos bancos estarem projetando uma taxa entre R$ 3,25 e R$ 3,60 para o câmbio no fim do ano, Velloso sustenta que este é o pior cenário e duvida que estas cotações se confirmem. Nesse cenário, a dívida pública poderia ser maior que a do setor privado. Nessa tendência poderá ocorrer no futuro próximo, com o ingresso dos recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI) e com a continuidade das restrições ao financiamento externo para o setor privado ao longo do próximo ano. Essa é a expectativa de economistas de dois grandes bancos norte-americanos ouvidos pela AE. A diferença entre essas participações vem caindo. No mercado, a projeção para os meses de junho e de julho, já que não há números oficiais mais atualizados disponíveis, é de que a participação do setor privado tenha sido US$ 10 bilhões superior a do setor público. Em maio, de acordo com o Banco Central, o estoque total da dívida externa era de US$ 208 bilhões, com a participação do setor privado de US$ 114 bilhões e US$ 94 bilhões, do setor público. Ou seja, uma diferença de US$ 20 bilhões. Esta diferença, no entanto, já foi superior. Desde janeiro de 99, quando foi adotado o regime de câmbio flutuante, a participação do setor privado sempre superou a do governo. No final de 2000, a diferença era de US$ 32,5 bilhões. Praticamente, o mesmo valor de dezembro de 99, quando a diferença ficou em torno de US$ 30 bilhões. Com a entrada dos US$ 6 bilhões do FMI em setembro, a relação deve ficar praticamente empatada, segundo a expectativa destes economistas ouvidos pela AE, levando-se em conta a secura de linhas comerciais externas nos últimos dois meses. Em 2003, os analistas antevêem a possibilidade de que a participação pública ultrapasse de fato a privada. Essa hipótese também leva em consideração o movimento atual de recompra da dívida externa pública. O BC já informou ter recomprado cerca de US$ 3 bilhões, podendo chegar a US$ 6 bilhões. Independentemente de quem seja o presidente eleito, a expectativa é de que os US$ 24 bilhões disponibilizados pelo FMI em 2003 sejam sacados. Já que sem esses recursos, mesmo com um crescimento expressivo do superávit comercial em 2003, as transações em conta corrente não fechariam. Mesmo que o Brasil pague US$ 11 bilhões ao FMI, que vencem no ano que vem, a entrada líquida seria de US$ 13 bilhões.