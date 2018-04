Dívida do setor público sobe para 45% do PIB em março Com um superávit primário em queda, despesa com juros em alta e valorização cambial reduzindo o valor dos ativos brasileiros em dólar, a dívida líquida do setor público subiu R$ 12,148 bilhões em março e ficou em R$ 1,09 trilhão. Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), a dívida brasileira passou de 44,7% para 45% e poderia ter chegado a 45,2%, não fosse a contribuição do crescimento da economia para reduzir em 0,2 ponto porcentual essa proporção. A dívida líquida registra todos os débitos que o governo tem, abatendo os créditos, como as reservas internacionais, e é um dos principais indicadores da capacidade de o governo honrar seus compromissos. Sem considerar os créditos, a dívida bruta do governo geral (governo federal, INSS, Estados e Municípios, sem as estatais e o Banco Central) subiu de 66,1% do PIB para 66,4% do PIB. O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, afirmou que a dívida líquida deve reverter em abril a alta verificada em março e fechar o mês em 44,7% do PIB, nível de fevereiro. Para o ano, a estimativa do BC é que a dívida fique em 44,2% do PIB. Para a projeção, Lopes levou em conta um superávit primário de 3,8% do PIB, as projeções médias de juros e câmbio para o ano previstas na pesquisa Focus, divulgada semanalmente pelo BC, e o crescimento de 4,1% para a economia brasileira em 2007, projetado no último relatório de inflação do BC. A previsão não leva em conta a realização de um superávit primário menor, por conta da execução de despesas no âmbito do Projeto Piloto de Investimentos (PPI), que permite abater investimentos da meta fiscal. Se o mecanismo for plenamente utilizado pelo governo, o superávit primário será 0,45% do PIB menor e, assim, a dívida fechará o ano em 44,7% do PIB, nos cálculos do BC. Em sua análise para a evolução da dívida, Altamir Lopes trabalha com uma despesa com juros em 5,9% do PIB em 2007. No primeiro trimestre deste ano, essas despesas somaram 6,67% do PIB. Segundo ele, a queda ao longo do ano se dará com o impacto da redução da taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 12,5% ao ano), já reduzida em sete pontos porcentuais desde o início do processo de corte nos juros em setembro de 2005 e que deve prosseguir em queda.