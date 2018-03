Dívida do Tesouro em títulos cresce 1,39% em novembro A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) somou R$ 1,389 trilhão em novembro, resultado 1,39% maior do que em outubro deste ano (R$ 1,370 trilhão). O aumento, segundo o Tesouro Nacional, se deveu à emissão líquida de R$ 7,92 bilhões e pela apropriação positiva de juros, no valor de R$ 11,13 bilhões.