Dívida dos países africanos será reduzida, diz Anne Krueger Os países mais ricos do mundo vão reduzir a dívida soberana dos países africanos ao longo dos próximos meses, disse a vice-diretora do FMI, Anne Krueger. "O alívio da dívida africana está claramente na agenda do G-8 este anos", disse Krueger à Dow Jones à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. "Isso poderá ocorrer na próxima semana ou talvez em junho", acrescentou. Os presidentes dos bancos centrais e ministros de Finanças do G-7 vão reunir-se nos dias 4 e 5 de fevereiro em Londres para discutir a economia global. Os ministros de Finanças do grupo dos países mais industrializados do mundo vão reunir-se novamente em Londres em junho. Na presidência rotativa dos encontros do G-8 deste ano, o Reino Unido está liderando a pressão para um alívio da dívida dos países da África. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, e o ministro de Finanças, Gordon Brown, recentemente deixaram claro que o desenvolvimento da África estará no topo da agenda do grupo. Pela manhã, Blair disse no Fórum Econômico Mundial que negligenciar a pobreza e o problema da Aids na África é "a questão mais escandalosa de nosso tempo". Tsunami Krueger, que antes de chegar em Davos passou pela costa da Índia, disse que o G-8 também vai discutir o fornecimento de ajuda e alívio da dívida aos países atingidos pelo tsunami no final de dezembro. "Eles têm uma estimativa do que foi destruído, mas quem sabe quanto prejuízo estrutural há e quanto terá de ser reconstruído e consertado?", disse Krueger. "Não está claro ainda o que é necessário e quanto vai custar", acrescentou. No início do mês, Brown disse que o G-7 vai conceder uma moratória de um ano nos pagamentos do serviço da dívida aos países afetados pelo tsunami. As informações são da Dow Jones.