''Dívida dos ricos será de 120% do PIB em 2014'' A dívida pública dos países desenvolvidos deve alcançar, em média, 120% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2014 - 40 pontos porcentuais mais que antes da crise econômica mundial -, prevê o Fundo Monetário Internacional (FMI) no "Informe de acompanhamento orçamentário internacional", publicado ontem. Para evitar esse cenário, os países devem fazer um esforço de redução dos seus déficits a médio prazo, alerta o Fundo. Por causa dos estímulos às economias e dos pacotes de ajuda aos setores financeiros de cada país, "os déficits orçamentários e a dívida pública estão em forte aumento em vários países", disse o FMI. O nível médio da dívida em relação ao PIB no grupo dos países ricos e emergentes do G-20 (grupo das 20 economias mais industrializadas) estava em 62,4% antes da crise e passou para 82,1%, em 2009. Em 2014, deve alcançar 86,6%, segundo projeção do FMI. Se olhados apenas os países desenvolvidos, a situação fica ainda pior. A relação dívida/PIB passaria de 78,8% em 2007, em média, para 100,6%, este ano, e 119,7, em 2014. "Embora a política fiscal deva continuar sustentando a atividade até que haja recuperação, são necessárias estratégias claras para restabelecer os equilíbrios orçamentários a médio prazo, quando a conjuntura melhorar, e assegurar que a solvência se mantenha", destacou o Fundo em comunicado.