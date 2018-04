Dívida em títulos do governo cresce 3,74% em junho

A dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) teve um crescimento de R$ 47 bilhões em junho, passando de R$ 1,274 trilhão em maio para R$ 1,321 trilhão. O estoque da dívida em títulos aumentou 3,74%, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, 23, pelo Tesouro Nacional. O aumento se deve à emissão líquida de títulos, no valor de R$ 36,1 bilhões, e ao impacto de juros no estoque da dívida (R$ 11,51 bilhões). A emissão líquida ocorre quando o Tesouro emite mais papéis do que resgata.

As emissões de títulos da DPMFi somaram R$ 68,89 bilhões em junho. O total de resgates foi de R$ 32,79 bilhões. A parcela atrelada a títulos prefixados subiu de 29,83% em maio para 31,74% em junho. A parcela de títulos pós-fixados, atrelados à taxa Selic, caiu de 39,30% em maio para 37,77% em junho e a participação de títulos corrigidos por índices de preços caiu de 28,44% para 28,15%. O prazo médio da dívida caiu de 3,37 anos para 3,35 anos. A parcela a vencer em 12 meses subiu de 28,43% em maio para 28,87% em junho.

BNDES

O Tesouro informou que em junho fez uma emissão direta de R$ 26 bilhões para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A emissão é referente à concessão de crédito aprovada pela Medida Provisória 453, no valor de R$ 100 bilhões. No empréstimo em junho ao BNDES, o Tesouro entregou os seguintes títulos: Letras do Tesouro Nacional (LTN), Notas do Tesouro Nacional da Série F (NTN-F), Notas do Tesouro Nacional da Série B (NTN-B) e Letras Financeiras do Tesouro (LFT). O Tesouro decidiu fazer essa emissão para ampliar a capacidade de financiamento do BNDES.

Custo médio

O Tesouro informou que o custo médio da DPMFi, em 12 meses até junho, caiu para 12,63% ao ano. Até maio, o custo médio estava em 12,94% ao ano. Essa queda se deve à redução da taxa Selic e à menor variação dos índices de inflação IPCA, IGP-M e IGP-DI.

O volume médio diário de negociação de títulos públicos no mercado secundário aumentou 30,26% em junho, subindo de R$ 10,69 bilhões em maio para R$ 13,93 bilhões. A Dívida Pública Federal Externa (DPFe) apresentou em junho uma redução de 1,17%, passando de R$ 114,06 bilhões para R$ 112,73 bilhões.

Recompra da dívida externa

O Tesouro Nacional recomprou, nos meses de maio e junho, R$ 174,56 milhões em títulos da dívida externa. No primeiro semestre, a redução dos encargos dos juros com o programa de recompra de títulos foi de R$ 1,47 bilhão. Desde que o programa de recompra teve início, em janeiro de 2007, a redução do fluxo de pagamento de juros já soma R$ 24,45 bilhões.