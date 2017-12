Dívida em títulos do governo federal chega a R$ 784,94 bilhões A dívida interna em títulos do governo federal subiu para R$ 784,94 bilhões em novembro, informou hoje o Ministério da Fazenda. O estoque da dívida apresentou um crescimento de 1,1% em relação a outubro, quando a dívida estava em R$ 776,50 bilhões. Segundo nota do BC e do Tesouro, divulgada na manhã desta quarta-feira, este aumento da dívida reflete a apropriação de juros sobre o estoque e a emissão líquida de títulos ocorrida no mês, esta última no total de R$ 993 milhões. O destaque positivo foi a continuidade do processo de redução da dívida cambial (títulos e contratos de swap atrelados à taxa de câmbio). Pelos dados divulgados, a exposição cambial caiu para 10,35% do total da dívida, o que corresponde a R$ 81,21 bilhões. Em outubro, a dívida cambial representava 11,24% do total ou R$ 87,26 bilhões. A exposição de um mês para outro diminuiu em R$ 6,1 bilhões devido ao resgate líquido de R$ 2,5 bilhões em títulos e contratos de swap cambiais e ao efeito da apreciação cambial de 4,4% ocorrido no período. Outro dado positivo foi a continuidade do aumento da participação de títulos prefixados, melhores para administração da dívida. De outubro para novembro, a parcela destes títulos subiu de 17,41% para 18,71% do total da dívida. A participação de títulos atrelados à taxa Selic (com juros pós-fixados) caiu para 53,82% em novembro, enquanto que a fatia de papéis corrigidos por índices de preços foi reduzida para 15,26%. Em outubro, os títulos atrelados à Selic correspondiam a 54,15% do total e os corrigidos por índices de preços, a 15,29%. Prazos O volume de títulos que vencem em 12 meses (dívida de curto prazo) caiu em novembro para 45,51% do total da dívida mobiliária federal interna, o equivalente a R$ 357,21 bilhões. Em outubro, a dívida de curto prazo correspondia a 45,90%. Esse é outro dado positivo apresentado nas estatísticas da dívida pública, divulgadas hoje pelo Banco Central e o Tesouro Nacional. O prazo médio do estoque da dívida, no entanto, teve uma ligeira queda de outubro para novembro, passando de 28,50 meses para 28,01 meses. O prazo médio das emissões públicas de títulos em novembro subiu para 18,07 meses. Em outubro, o prazo médio de emissões era de 16,94 meses.