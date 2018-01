Dívida externa cai para US$ 181,626 bi em agosto A dívida externa brasileira total diminuiu em agosto para US$ 181,626 bilhões. Em junho, o saldo da dívida era de US$ 191,309 bilhões. Segundo nota divulgada pelo Banco Central, o montante da dívida externa em agosto é uma estimativa. A dívida externa de médio e longo prazos foi a que teve movimento mais significativo, recuando de US$ 174,554 bilhões em junho para US$ 164,880 bilhões em agosto. Já a dívida de curto prazo teve apenas uma discreta redução, passando de US$ 16,755 bilhões para US$ 16,746 bilhões. Considerando os empréstimos intercompanhias, a dívida externa total atingiu em agosto US$ 200,116 bilhões, contra US$ 211,391 bilhões de junho.