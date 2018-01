Dívida externa cresce US$ 14 bi em outubro A dívida externa (total da dívida que o governo tem com bancos, empresas ou mesmo pessoas, no exterior) do Brasil cresceu quase US$ 14 bilhões em outubro. De acordo com dados do Departamento Econômico do Banco Central (Depec), a dívida no mês passado chegou a US$ 174,560 bilhões e, em setembro, estava em US$ 160,839 bilhões. Ou seja, um crescimento de 8,5%. De acordo com explicação do Banco Central, o aumento da dívida externa em outubro foi provocado pela contratação de empréstimo externo de US$ 13,7 bilhões por uma empresa brasileira para financiar uma operação de investimento direto no exterior. Além disso, em outubro, houve a operação de reabertura de um bônus em reais no exterior no valor de US$ 301 milhões. Segundo os dados do BC, a dívida externa brasileira de médio e longo prazo aumentou em outubro em relação a setembro de US$ 141,379 bilhões para US$ 155,189 bilhões. A dívida de curto prazo, em contrapartida, caiu de US$ 19,461 bilhões para US$ 19,371 bilhões.