Dívida externa deixou de ser um problema, diz Levy O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, disse que o resgate antecipado de parte da dívida externa - o resgate dos títulos bradies, renegociados em 1994 - abre uma nova perspectiva para o País, "pois é extremamente positivo para o crescimento". "A dívida externa deixou de ser um problema", enfatizou, em entrevista ao programa "Conta Corrente", da Globo News. Com essa estratégia, Levy afirmou que o Brasil finalmente vira a página dos anos 80. "Essa é uma nova realidade e precisamos saber tirar proveito dela. Isso é fruto de muito trabalho e não podemos fazer oba-oba", alertou. O bom momento que o País vive em sua economia, apontou Levy, reflete-se, por exemplo, na relação dívida externa/PIB, "que começa a se aproximar de países como México e África do Sul". "Há algum tempo, essa relação era de 35%. Hoje, se descontarmos as reservas, teremos algo na casa dos 19%." Em números, isso corresponde a uma dívida de US$ 87 bilhões para reservas de US$ 60 bilhões. "Então, estamos falando de uma dívida externa líquida na faixa de US$ 25 bilhões. Isso, há alguns anos, estava em US$ 70 bilhões, US$ 80 bilhões. Reduziu bastante", observou. Levy explicou ainda que a medida ajuda a reduzir o risco país, pois "os bradies distorcem um pouquinho a curva" do risco. Dívida interna Mesmo solucionando o problema da dívida externa, o governo não tira das mãos a ´batata quente´ da dívida interna. O resgate dos bradies ajuda, segundo Levy, mas o País não pode relaxar no controle da responsabilidade fiscal. "Sem isso, não adianta o trabalho que fizemos", aconselhou. O grande problema da dívida interna, segundo Levy, é a Previdência Social. Pelas contas dele, governo e estatais terão de economizar nos próximos 10 meses cerca de R$ 70,5 bilhões para que a meta do superávit primário seja cumprida, principalmente porque algumas despesas obrigatórias estão subindo, especialmente na Previdência. Em 2005, ele calculou, houve um impacto de 15% nominais com o aumento do mínimo e o número de beneficiários subiu 10%. Isenção a estrangeiros Segundo Levy, somente o anúncio da medida que pretende isentar estrangeiros do pagamento do imposto de renda sobre a compra de títulos da dívida já está favorecendo a curva de juros ao Tesouro. Para ele, o Tesouro hoje já pode emitir papéis de meio por cento a até um por cento abaixo do que estava há duas semanas. Os prazos também estão melhores. "Temos como emitir papéis pré-fixados de 2010, 2012 a 3,70%. Há três anos, a curva de futuro apontava para 30% de juros nominal, hoje, estamos vendendo papel de 5 anos perto de 14%", comentou. O secretário do Tesouro frisou que deixar o mercado operar com mais concorrência também é fundamental para vencer a dívida.