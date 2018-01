Dívida externa do Brasil é de US$ 199,857 bi A dívida externa total do Brasil caiu para US$ 199,857 bilhões em abril. Em março, o saldo da dívida externa brasileira era de US$ 201,922 bilhões. Isso representou redução de aproximadamente US$ 2,1 bilhões de março para abril. O chefe do departamento Econômico do Banco Central (BC), Altamir Lopes, disse hoje que a estimativa de queda na dívida externa brasileira se deve principalmente ao pagamento de títulos emitidos por empresas estatais. Segundo ele, somente em bradies foram pagos US$ 930 milhões.