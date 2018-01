Dívida externa do Brasil estava em US$ 199,797 bi em janeiro A dívida externa brasileira estava em US$ 199,797 bilhões em janeiro. O valor divulgado hoje pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC) é inferior aos US$ 201,374 bilhões de dezembro do ano passado. A dívida de médio e longo prazo, de acordo com a nota do Depec, caiu em janeiro com relação a dezembro de US$ 182,630 bilhões para US$ 180,341 bilhões. A dívida de curto prazo, em contrapartida, aumentou dos US$ 18,744 bilhões de dezembro para US$ 19,456 bilhões.