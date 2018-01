Dívida externa do Brasil fecha fevereiro em US$ 214,895 bi A dívida externa brasileira fechou o mês de fevereiro em US$ 214,895 bilhões. O valor divulgado há pouco pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC) é inferior aos US$ 216,258 bilhões de janeiro. Em fevereiro, a dívida de médio e longo prazo caiu dos US$ 196,072 bilhões de janeiro para US$ 195,408 bilhões. A dívida de curto de prazo seguiu a mesma tendência e recuou dos US$ 20,185 bilhões de janeiro para US$ 19,477 bilhões.