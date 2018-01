Dívida externa fecha 2005 em US$ 168,860 bilhões A dívida externa do Brasil alcançou em janeiro de 2005 o patamar de US$ 168,613 bilhões. Trata-se do menor montante desde dezembro de 1995. Naquele mês, a dívida externa estava em US$ 153,1 bilhões. De acordo com o Departamento Econômico do Banco Central (Depec), a dívida externa do Brasil em janeiro corresponde a 12,8% do Produto Interno Bruto (PIB). Do total da dívida externa, US$ 87,567 bilhões correspondem à dívida externa do setor público não financeiro (representado pelas empresas públicas federais, estaduais e municipais, exceto bancos).