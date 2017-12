Dívida externa fechou abril em US$ 214,972 bilhões A dívida externa brasileira fechou o mês de abril em US$ 214,972 bilhões, uma queda de 0,1% em relação ao fechamento do mês anterior, segundo dados divulgados esta manhã pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central. A variação em relação ao fechamento de março é pequena, segundo destacou o chefe do Depec, Altamir Lopes. Em março, a dívida externa total era de US$ 215,294 bilhões. A maior parte desses débitos está concentrada nas mãos do setor público. Segundo os dados do Depec, 53,3% da dívida externa total é de responsabilidade do setor público não-financeiro. O setor privado e os bancos públicos respondem pelos 46,7% restantes. Dos US$ 214,972 bilhões de dívida externa, cerca de US$ 1 92 bilhões correspondem a débitos de médio e longo prazos, restando portanto aproximadamente US$ 23 bilhões em dívidas com vencimento em prazo inferior a um ano. FMI deve receber US$ 7,4 bi no último trimestre O governo brasileiro tem previsto um pagamento de cerca de US$ 7,4 bilhões ao Fundo Monetário Internacional (FMI) no segundo semestre deste ano. Segundo o chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Altamir Lopes, estão previstos dois vencimentos ao longo dos próximos seis meses. Em setembro, vencerá um débito de US$ 1,320 bilhão e em dezembro outro de US$ 6,040 bilhões. Esses pagamentos, entretanto, podem ser rolados por até um ano. Em termos de ingresso, o Brasil tem ainda a possibilidade de sacar aproximadamente US$ 10 bilhões do acordo firmado no ano passado. No primeiro semestre de 2003, o governo brasileiro desembolsou US$ 13,411 bilhões em recursos do Fundo e amortizou US$ 5,191 bilhões, que geraram desembolso líquido de US$ 8,220 bilhões. Isso na prática mostra que os recursos sacados pelo governo praticamente representaram o superávit do balanço de pagamentos do primeiro semestre. Entre janeiro e junho deste ano, o balanço acumulou um saldo positivo de US$ 8,969 bilhões. Leia também: Investimento estrangeiro direto despenca em junho Conta corrente do balanço tem superávit e já é positiva em 12 meses