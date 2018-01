Dívida fica praticamente estável em outubro A dívida interna em títulos do governo federal subiu para R$ 1,063 trilhão em outubro, permanecendo praticamente estável em relação ao estoque registrado em setembro, quando era de R$ 1,061 trilhão. Segundo nota técnica divulgada nesta quinta-feira pelo Tesouro Nacional e o Banco Central (BC), essa estabilidade ocorreu devido ao resgate líquido de títulos no valor de R$ 10,778 bilhões. Este resgate compensou o impacto da correção dos juros no estoque da dívida., que somou cerca de R$ 11,9 bilhões. No ano, a apropriação de juros da dívida soma cerca de R$ 117,8 bilhões. A parcela prefixada da dívida subiu de 32,83% (R$ 348,62 bilhões) em setembro, para 32,85% (R$ 349,17 bilhões) em outubro, mantendo-se em patamar recorde na série histórica iniciada em 1999. A parcela corrigida pela taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,75% ao ano) caiu de 41,46% (R$ 440,27 bilhões) para 41,20% (R$ 437,98 bilhões) em outubro. Levando-se em conta as operações de swap cambial, a parcela corrigida pela Selic caiu de 44,79% (R$ 475,58 bilhões) para 43,98% (R$ 467,49 bilhões). A parcela da dívida atrelada a índices de preço, por outro lado, subiu de 21,51% em setembro (R$ 228,40 bilhões) para 22,13% em outubro (R$ 235,24 bilhões). A parcela atrelada à taxa de câmbio manteve a trajetória de queda, caindo de 1,99% (R$ 21,10 bilhões) para 1,59% (R$ 16,88 bilhões). Isso ocorreu por causa da desvalorização do dólar frente ao real, de 1,44% no período, e ao resgate de R$ 3,7 bilhões de NBC-E. Com as operações de contrato de swap cambial, o governo passa a ser uma posição credora em câmbio de R$ 12,64 bilhões, o equivalente a 1,19% do total da dívida. Em setembro, a posição credora era maior: R$ 14,21 bilhões ou 1,34% do total da dívida. Prazo O prazo médio do estoque da dívida pública mobiliária federal interna subiu em outubro para 30,27 meses ante 29,65 meses registrados em setembro. Com o aumento do prazo médio do estoque, esse indicador passou a atender a meta do plano anual de financiamento. O prazo médio das emissões dos títulos, no entanto, caiu de 33,6 meses em setembro, para 28,7 meses em outubro por conta, segundo nota à imprensa, de aumento da colocação de títulos prefixados, que têm prazo mais curto. No estoque da dívida, o prazo médio da parcela prefixada subiu de 11,49 meses para 12,63 meses. A parcela atrelada á Selic subiu de 20,43 meses, para 20,68 meses. A divida atrelada à inflação teve o prazo médio reduzido de 65,43 meses para 64,66 meses. O estoque da dívida indexada ao câmbio teve o prazo médio elevado de 76,53 meses para 93,58 meses.