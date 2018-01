Dívida interna do governo federal cresce 3,3% em março A dívida interna do governo federal em títulos apresentou em março um crescimento de R$ 28,22 bilhões, o correspondente a 3,3%. Segundo dados divulgados hoje pelo Tesouro e Banco Central, a dívida saltou de um mês para outro de R$ 845,39 bilhões para R$ 873,61 bilhões. Esse aumento se deve à emissão líquida de títulos ocorrida em março de R$ 14,51 bilhões e também ao impacto dos juros nos estoque da dívida. A participação de títulos prefixados no total da dívida subiu de 20,43% para 21,52%, a maior da série, que começou a ser divulgada em 1999. Com esse aumento, os papéis prefixados agora somam R$ 188,02 bilhões. Esses títulos são considerados melhores para administração da dívida, pois a sua taxa é definida na hora do leilão. Outro dado positivo da dívida mobiliária federal interna, em março, foi a manutenção da trajetória de queda da exposição cambial. Esta parcela da dívida caiu de 6,02% em fevereiro, para 4,94%. De um mês para outro, a dívida cambial teve uma queda de R$ 7,78 bilhões, passando de R$ 50,90 bilhões para R$ 43,12 bilhões. Por outro lado, a participação de títulos atrelados à Selic, a taxa básica de juros da economia, aumentou de 56,60% (R$ 478,47 bilhões) para 56,98% (R$ 497,81 bilhões). São os títulos com juros pós-fixados. Já os títulos indexados a índices de preços subiram de R$ 120,90 bilhões para RS$ 122,23 bilhões. Mas a sua participação no total da dívida caiu, de um mês para outro de 14,30% para 13,99%. Prazo da dívida O prazo médio da dívida diminuiu de 28,09 meses, em fevereiro, para 27,76 meses, em março. No entanto, apesar dessa queda no prazo médio, as parcelas de títulos com vencimento em até 12 meses, que é chamada de dívida de curto prazo, caiu de 43,21%, em fevereiro, para 42,97%, em março. Quanto menor a dívida de curto prazo, melhor é avaliado o perfil do endividamento público.