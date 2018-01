Dívida interna em títulos aumenta para R$ 984,93 bi Mesmo com o resgate líquido de R$ 6,993 bilhões de títulos feito este ano pelo governo federal, a dívida mobiliária interna (total dos títulos públicos federais em poder do público) subiu, em janeiro, para R$ 984,93 bilhões. O resultado representa um crescimento de 0,5% em relação a dezembro, ou aumento nominal de R$ 5,27 bilhões. Segundo dados do Ministério da Fazenda, a parcela da dívida interna em títulos atrelados a índices de preços atingiu, em janeiro, o maior valor da série histórica do Ministério da Fazenda, que teve início em 1999. Segundo os dados, o estoque de títulos atrelados a índices de preços subiu de R$ 152,19 bilhões, em dezembro, para R$ 188,59 bilhões, o equivalente a 19,15% do total da dívida. O documento explica que este estoque aumentou porque o Tesouro Nacional fez uma grande emissão de títulos indexados ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - NTN-B - no valor de R$ 39,8 bilhões. A parcela de títulos atrelados à taxa básica de juros (Selic, atualmente em 17,25% ao ano), sem considerar operações de swap (troca de títulos), atingiu em janeiro 49,5%, o menor valor da série histórica, desde novembro de 2001. Porém, se considerado contratos de swap, sem essas operações, a parcela de títulos corrigidos pela Selic caiu de 51,77% para 49,48%. A parcela de papéis prefixados caiu de 27,86% para 26,70% do total da dívida; a parcela de títulos atrelados à taxa básica de juros (Selic - atualmente em 17,25% ao ano) caiu de 53,30% para 52,60%. A estratégia do Tesouro para a administração da dívida prevê o aumento do volume de papéis indexados a índices de preços e a redução daqueles atrelados à Selic. Prazos A parcela de títulos a vencer em 12 meses, considerada dívida de curto prazo, atingiu em janeiro o menor valor desde março de 2004 (de 41,64% para 40,57%). Quanto menor essa parcela, maior a confiança dos investidores na sustentabilidade da dívida. Porém, o prazo médio da dívida aumentou de 27,37 meses para 28,76 meses.