Dívida interna pode ser grau de investimento em breve A próxima melhora na classificação do Brasil pela Standard & Poors pode colocar a dívida interna brasileira no primeiro grau de "Investment Grade" (grau de investimento). É que a agência tem a tradição de manter a dívida interna numa nota acima da dívida externa. Enquanto a dívida externa está a duas notas de receber o grau de investimento (BB), a dívida interna está a um nível (BB+). Se a agência mantiver a tradição, na próxima elevação de rating a dívida externa subirá para BB+ e a interna para BBB- (primeiro nível do chamado grau de investimento). Apesar do tamanho da dívida interna, a sua nota é melhor porque a agência assume que, no caso de default, no limite o País pode pagar aos credores com emissão da própria moeda, o real. No caso da dívida externa, o País fica dependente de dólares. Representantes da Standard & Poor´s terão nesta segunda-feira reuniões, em Brasília, com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall. A área técnica preparou uma série de tabelas, que mostra a melhora do perfil do endividamento do governo federal (interno e externo), como a redução da necessidade de amortização no curto prazo.