Dívida líquida do setor público chega a 61,9% do PIB A dívida líquida do setor público fechou o mês de julho em R$ 819,376 bilhões, segundo informou hoje o Departamento Econômico do Banco Central. O valor correspondia a 61,9% do PIB. Em junho, a dívida líquida era de R$ 750,258 bilhões, que equivaliam a 57,9% do PIB. Em dezembro do ano passado, a dívida líquida estava em R$ 660,867 bilhões, que correspondiam a 53,3% do PIB. Dívida bruta A dívida bruta do governo geral (governo federal, governos estaduais e municipais com os demais agentes econômicos) fechou o mês de julho em R$ 1,097 trilhão. O valor desta dívida bruta - que não considera os créditos a receber do governo geral - correspondia a 82,9% do PIB. Em junho, a dívida bruta estava em R$999,650 bilhões, que correspondiam a 77,1% do PIB. Em dezembro do ano passado, a dívida bruta era de R$ 88,907 bilhões, que equivaleu a 71,4% do PIB. Leia mais sobre os números das contas públicas divulgados hoje