Dívida líquida do setor público é de 57,6% do PIB em fevereiro A dívida líquida do setor público caiu em fevereiro com relação a janeiro de 58% para 57,6% do Produto Interno Bruto (PIB). Apesar disso, o valor da dívida aumentou, no mesmo período, de R$ 921,854 bilhões para R$ 926,681 bilhões. "O impacto da apreciação cambial ocorrida no mês contribuiu para uma redução correspondente a R$ 2,4 bilhões no valor da dívida (0,15 ponto porcentual do PIB)", diz nota divulgada pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). Em dezembro do ano passado, a dívida líquida do setor público estava em 58,2% do PIB, que correspondia a R$ 913,145 bilhões. A dívida bruta do governo geral (governo federal e governos estaduais e municipais) apresentou queda, ao mesmo tempo, de 78,1% do PIB em janeiro para 77,9% do PIB, porcentuais que correspondiam a R$ 1,242 trilhão para R$ 1,252 trilhão, respectivamente.