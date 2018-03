Dívida líquida do setor público sobe para 56,8% do PIB em maio A dívida líquida do setor público subiu em maio em relação a abril de 56,5% para 56,8% do Produto Interno Bruto (PIB). "A desvalorização cambial registrada no período (6,26%) foi o fator determinante do crescimento da dívida, respondendo por incremento de R$ 14,7 bilhões, sendo R$ 4,2 bilhões relativamente à dívida mobiliária interna indexada ao dólar e R$ 10,4 bilhões relativos à dívida externa líquida", diz nota divulgada hoje pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC ). Em valores absolutos, a dívida líquida passou dos R$ 926,398 bilhões de abril para R$ 946,669 bilhões em maio. Apesar da alta, a dívida líquida em relação ao PIB ainda é menor que os 58,7% de dezembro do ano passado, quando o valor da dívida ainda era de R$ 913,145 bilhões.