Dívida mobiliária do governo cresce 0,8% em janeiro A dívida do governo federal em títulos da dívida interna chegou a R$ 737,34 bilhões em janeiro. Segundo dados do Tesouro Nacional e Banco Central, divulgados hoje, a dívida apresentou um crescimento de apenas 0,8% em relação ao fim de dezembro, quando o estoque estava em R$ 731,43 bilhões. A exposição da dívida à variação da taxa de câmbio (títulos cambiais e contratos de swap cambial) caiu, no período, de 22,06% para 21,03%, com o estoque passando de R$ 161,39 bilhões para R$ 155,07 bilhões. A participação de títulos prefixados (considerados melhores para a gestão da dívida) no total da dívida subiu de 12,51%, em dezembro, para 12,57% em janeiro deste ano. O porcentual de títulos atrelados à variação de índices de preços permaneceu, em janeiro, estável em 13,55% do total da dívida. Por outro lado, a variação de títulos corrigidos pela taxa Selic subiu de 50,08% para 51,05%. Segundo nota técnica sobre a dívida do Tesouro Nacional e Banco Central, o endividamento público em títulos cresceu em janeiro devido ao impacto da apropriação de juros e da desvalorização do real frente ao dólar sobre o estoque da dívida. Esse impacto foi em parte compensado pelo resgate líquido (resgate menos emissões) de R$ 5,2 bilhões de títulos feito pelo Tesouro Nacional ao longo de janeiro. Resgate em janeiro O Tesouro Nacional promoveu em janeiro um resgate líquido (resgate menos emissões) de R$ 5,2 bilhões em títulos da dívida interna. Os resgates de títulos totalizaram no mês R$ 27,3 bilhões, enquanto as emissões chegaram R$ 22,1 bilhões. O Banco Central não rolou a dívida cambial e as operações de swap que venceram no mês. Em janeiro, segundo os dados divulgados, as instituições nacionais compraram 77,9% dos títulos emitidos. Essas instituições compraram 85,6% das LTNs (títulos prefixados) com prazo de 12 meses e 91,1% das NTN-B (títulos atrelados à variação do IPCA). As instituições estrangeiras compraram a maior parte (66,5%) das NTN-F (títulos prefixados com cupom de juros) e 69,5% das LTN com vencimento em 18 meses. Papéis com vencimento em 12 meses A dívida de curto prazo em títulos públicos teve ligeiro aumento em janeiro deste ano. De dezembro de 2003 para janeiro desse ano, o volume de títulos com vencimento em 12 meses subiu de 35,34% para 35,68% do total da dívida. Nesse período, o estoque de títulos a vencer em 12 meses teve um aumento de R$ 4,5 bilhões, passando de R$ 258,52 bilhões para R$ 263,06 bilhões. O prazo médio do estoque da dívida permaneceu estável em 31,37 meses em janeiro (em dezembro, o prazo médio estava em 31,34 meses). Já o prazo médio das emissões em títulos caiu de 45,78 meses, em dezembro, para 26,61 meses, em janeiro. O Tesouro Nacional e o Banco Central atribuíram essa queda à ausência do leilão de NTN-C (títulos com prazos mais longos) e ao aumento da participação de LTN (títulos com prazos mais curtos) no total de papéis emitidos.