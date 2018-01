Dívida mobiliária federal sobe para R$ 1,08 tri em novembro A dívida pública mobiliária federal interna aumentou em novembro para R$ 1,08 trilhão frente a R$ 1,063 trilhão em outubro, informaram o Tesouro Nacional e o Banco Central nesta quarta-feira. A parcela da dívida corrigida pela Selic, taxa básica de juros, incluindo os contratos de swap, caiu para 41,38% do total, ante 43,98% em outubro. A dívida atrelada ao câmbio permaneceu negativa, em 1,14% em novembro, ante 1,19% em outubro. A parcela da dívida prefixada - considerada mais adequada para o gerenciamento da dívida - aumentou para 35,16%, ante 32,85% no mês anterior. O títulos atrelados a índices de preços somaram 22,4% do total da dívida em novembro, ante 22,13% em outubro. O Tesouro destacou em comunicado que com o resgate das NBC-E que restavam no mercado - e que somou 2,8 bilhões de reais -o estoque da dívida em títulos passou a ser exclusivamente de emissão do Tesouro Nacional. As NBC-E eram papéis com correção atrelada à taxa de câmbio, de emissão do Banco Central.