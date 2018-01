Dívida pública cairá mesmo em ano eleitoral, diz Palocci Ao discursar hoje para dezenas de banqueiros e analistas durante a reunião do Institute of International Finance (IIF), o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, garantiu que a relação entre a dívida pública e o PIB do Brasil continuará declinando nos próximos anos. "Ela vai continuar caindo mesmo em 2006, ano eleitoral, que é algo que não era comum no Brasil", disse Palocci. O ministro traçou um quadro muito positivo da economia brasileira e assegurou que ela está numa trajetória de crescimento sustentável. Segundo Palocci, o Brasil está preparado para superar eventuais volatilidades (oscilações) no mercado externo. "Continuo otimista com as perspectivas de 2005", disse. O ministro também ressaltou a decisão do Brasil de não renovar seu acordo com o FMI como uma prova da melhora dos fundamentos econômicos do País. Ao apresentar Palocci para os participantes do encontro, o presidente do Citibank, William Rhodes, não economizou elogios aos desempenho dele no ministério da Fazenda. "Ele exerceu um papel chave na recuperação da confiança no Brasil", disse Rhodes. "Ele é meu amigo, amigo do IIF e amigo de muitos dos presentes aqui."