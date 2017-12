Dívida pública federal atinge R$ 761,77 bilhões em agosto A dívida pública federal interna voltou a subir e atingiu R$ 761,77 bilhões em agosto. De julho para agosto, o estoque da dívida subiu R$ 2,57 bilhões. Esse valor representou um aumento de 0,34% em relação ao estoque registrado em julho, de R$ 759,20 bilhões. Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Fazenda, o impacto das despesas de juros que incidem sobre o estoque da dívida foi neutralizado pelo resgate líquido de títulos de R$ 6,35 bilhões feito ao longo do mês. Prazo da dívida O prazo médio da dívida teve uma ligeira queda no mês, passando de 29,85 meses em julho para 29,26 meses em agosto. O prazo médio das emissões também caiu no período de 20,47 meses para 13,28 meses. De acordo com o Tesouro, essa queda se deve à diminuição da participação dos títulos remunerados por índices de preços e, por outro lado, o aumento do volume de títulos prefixados (LTN) de prazos menores. Os dados do BC mostram que a parcela da dívida composta por títulos com vencimentos previstos para os próximos 12 meses subiu de 41,89% para 44,46% dos R$ 761,77 bilhões do estoque da dívida em títulos do governo. Crescimento da dívida pública mobiliária (em R$ bilhões) Período Janeiro 2003 636,86 Fevereiro 2003 644,88 Março 2003 649,70 Abril 2003 644,41 Maio 2003 660,76 Junho 2003 669,42 Julho 2003 689,99 Agosto 2003 695,95 Setembro 2003 707,74 Outubro 2003 717,86 Novembro 2003 728,31 Dezembro 2003 731,43 Janeiro 2004 737,34 Fevereiro 2004 743,15 Março 2004 759,84 Abril 2004 767,67 Maio 2004 748,38 Junho 2004 758,19 Julho 2004 759,20 Agosto 2004 761,77 Ministério da Fazenda e Banco Central do Brasil