Dívida pública federal cai 0,69% em janeiro A dívida pública federal (soma dos endividamentos internos e externos) fechou janeiro em R$ 1,228 trilhão. O valor é 0,69% menor que o resultado em dezembro de 2006, quando a dívida ficou em R$ 1,237 trilhão. De acordo com o Plano Anual de Financiamento do Tesouro Nacional, a dívida deve fechar o ano entre R$ 1,37 trilhão e R$ 1,45 trilhão. A dívida pública mobiliária federal interna (DPMFI) teve uma redução de 0,51% em janeiro, passando de R$ 1,093 trilhão em dezembro de 2006, para R$ 1,087 trilhão no primeiro mês de 2007. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 22, pelo Tesouro, a participação dos títulos prefixados caiu de 36,13% em dezembro de 2006 para 34,53% em janeiro de 2007, totalizando R$ 375,60 bilhões. Já os papéis indexados à taxa Selic subiram em janeiro para 38,90%. Esse valor não leva em consideração as operações de swap cambial. Em dezembro, a parcela desses papéis (as Letras Financeiras do Tesouro, ou LFTs) correspondia a 37,83% do total da dívida. A participação de títulos atrelados à taxa Selic aumentou porque o Tesouro Nacional fez uma emissão líquida de R$ 5,2 bilhões em LFTs. Os títulos atrelados ao índice de preço tiveram a participação ampliada de 22,54% em dezembro para 23,05% em janeiro, o que representa R$ 250,72 bilhões. Os títulos atrelados à TR representam apenas 2,23% do total da dívida pública interna federal, totalizando R$ 24,24 bilhões. O Brasil ainda é credor em dólar no equivalente a R$ 11,86 bilhões. Prazo O prazo médio da dívida interna em títulos subiu de 31,06 meses em dezembro de 2006 para 31,88 meses em janeiro de 2007. Contribuíram para este aumento os resgates líquidos de R$ 36 bilhões em Letras do Tesouro Nacional e R$ 1,5 bilhão em Notas do Tesouro Nacional - série C. Por outro lado, a proporção de títulos com vencimento no curto prazo (em até 12 meses) também subiu: de 35,67% em dezembro de 2006 para 36,86% em janeiro, totalizando R$ 401 bilhões. O Tesouro também divulgou, pela primeira vez, a vida média dos papéis da dívida pública federal interna, que foi de 47,35 meses em janeiro ante 46,55 meses em dezembro de 2006. O cálculo da vida média da dívida pública não computa os pagamentos de cupons de juros. Juros A apropriação de juros da dívida pública mobiliária federal interna foi de R$ 12,592 bilhões em janeiro. Além disso, os resgates de títulos no mês foram superiores às emissões de títulos, no valor de R$ 21,051 bilhões. Com isso, houve uma redução de R$ 5,6 bilhões em janeiro em relação ao estoque da dívida em dezembro de 2006. Dívida externa A dívida pública federal externa caiu de R$ 143,45 bilhões em dezembro de 2006 para R$ 140,53 bilhões em janeiro de 2007. Com isso, houve uma redução de R$ 2,925 bilhões. Ainda segundo os dados do Tesouro, o prazo médio dos títulos da dívida externa subiu de 69,12 meses em dezembro de 2006 para 70,64 meses em janeiro de 2007. A vida média da dívida pública federal externa também subiu de 157,19 meses para 160,04 meses em janeiro de 2007. A vida média não considera para o cálculo o pagamento de cupons de juros. Os vencimentos dos papéis da dívida externa em até 12 meses caíram de 7,61% em dezembro de 2006 para 6,60% em janeiro de 2007. Segundo o Tesouro, os títulos denominados em dólar representam 61,3% do total a vencer em até 12 meses.