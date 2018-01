Dívida pública federal cresce 1,89% em dezembro, aponta Tesouro Nacional

BRASÍLIA - O estoque da dívida pública federal (DPF) subiu 1,89% em dezembro, e encerrou 2017 em R$ 3,559 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 25, pelo Tesouro Nacional. Em dezembro de 2016, o montante estava em R$ 3,112 trilhões.

O resultado ficou dentro do previsto no Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2017, cujo intervalo ia de R$ 3,450 trilhões a R$ 3,650 trilhões. Para 2018, o PAF divulgado hoje prevê que a DPF fique entre R$ 3,780 trilhões e R$ 3,980 trilhões.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 29,89 bilhões em dezembro. Já as emissões de papéis totalizaram R$ 39,031 bilhões, enquanto os resgates chegaram a R$ 2,810 bilhões, o que representou uma emissão líquida de R$ 36,22 bilhões.

No ano, as emissões somaram R$ 736,472 bilhões, enquanto os resgates chegaram a R$ 617,462, encerrando com uma emissão líquita de R$ 119,010 bilhões.

A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) subiu 1,88% em dezembro e fechou o ano passado em R$ 3,435 trilhões, ante R$ 2,986 trilhões em dezembro de 2016.

Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) ficou 1,96% maior em dezembro, somando R$ 123,79 bilhões em 2017. No ano, porém, o endividamento externo caiu - havia encerrado 2016 em R$ 126,52 bilhões.