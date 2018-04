Dívida pública federal fecha julho em R$ 3,341 trilhões

BRASÍLIA - O estoque da dívida pública federal (DPF) caiu 0,48% em julho, quando atingiu R$ 3,341 trilhões. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional. Em junho, o estoque estava em R$ 3,357 trilhões.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 17,68 bilhões em julho. Houve, no entanto, resgate líquido de R$ 33,95 bilhões no mês passado. Em julho, a Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) caiu 0,27% e fechou o mês em R$ 3,224 trilhões.

Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) ficou 6,12% menor, somando R$ 116,41 bilhões no sexto mês do ano.

A parcela da Dívida Pública Federal (DPF) a vencer em 12 meses caiu de 14,96% em junho para 14,69% em julho. O prazo médio da dívida subiu de 4,41 anos para 4,44 anos na mesma base de comparação. Já o custo médio acumulado em 12 meses da DPF passou de 11,40% ao ano em junho para 10,89% ao ano no mês passado.

A parcela de títulos prefixados na Dívida Pública Federal (DPF) caiu de 35,09% em junho para 34,27% em julho. Os papéis atrelados à Selic, por sua vez, aumentaram a fatia de 30,85% para 31,85% da DPF na mesma base de comparação.

No início do ano, o Tesouro anunciou as novas metas do Plano Anual de Financiamento (PAF), incorporando uma estratégia de emitir mais LFTs - título pós-fixado com rentabilidade atrelada à variação da taxa Selic - devido à disposição do órgão em assumir "um pouco mais de risco", tendo como contrapartida a redução do custo. A mudança também incluiu as metas de longo prazo, com alta de 15% para 20% no porcentual de LFTs a ser perseguido para que seja alcançado o chamado "perfil ótimo".

A mudança ocorre num momento de flexibilização da política monetária e busca da consolidação do ajuste fiscal. A estratégia de aumento da parcela dos títulos atrelados à taxa flutuante também considera a avaliação do Tesouro que a venda desses títulos, com prazos maiores de vencimento, é melhor do ponto de vista de custo e risco da dívida do que os prefixados de curto prazo.

Índice de Preços. Em julho, os títulos remunerados pela inflação subiram para 30,28% do estoque da DPF, ante 30,25% em junho. Os papéis atrelados ao câmbio, por sua vez, diminuíram a participação na DPF de 3,82% para 3,60% na mesma base de comparação.

Todos os papéis estão de acordo com o intervalo traçado nas novas metas do PAF. O objetivo perseguido pelo Tesouro para os títulos prefixados em 2017 é manter a parcela em 32% a 36% da DPF, enquanto os papéis remunerados pela Selic devem ficar entre 29% e 33%. No caso dos que têm índices de preços como referência, a meta é de 29% a 33% da dívida, enquanto no de câmbio, de 3% a 7%.