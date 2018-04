Dívida pública interna cai para R$ 1,221 trilhão A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) caiu 3,46% em janeiro, atingindo R$ 1,221 trilhão. Em dezembro, a dívida interna estava em R$ 1,265 trilhão. De acordo com dados divulgados hoje pelo Tesouro Nacional, essa queda se deveu ao resgate líquido de R$ 54,84 bilhões em títulos e pela apropriação de juros de R$ 11,11 bilhões. A Dívida Pública Federal externa (DPFex) também diminuiu em janeiro, para R$ 131,14 bilhões, ante R$ 132,51 bilhões em dezembro. A queda, de 1,03%, resultou da valorização do real ante as moedas que compõem a dívida externa. A Dívida Pública Federal total (DPF) caiu 3,23%, passando de R$ 1,397 trilhão em dezembro para R$ 1,352 trilhão em janeiro.