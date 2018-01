Dívida pública sobe 2,8% em maio e atinge R$ 2,8 trilhões

O estoque da dívida pública federal (DPF) subiu 2,82% em maio, quando atingiu R$ 2,878 trilhões. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira, 27. Em abril, o estoque estava em R$ 2,799 trilhões.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 34,76 bilhões no mês passado. Também houve emissão líquida de R$ 44,32 bilhões em títulos em maio. A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) subiu 2,77% e fechou o mês em R$ 2,744 trilhões.

Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) ficou 3,94% maior, somando R$ 134,70 bilhões no mês passado. De acordo com o Tesouro, a variação deveu-se principalmente à desvalorização do real frente às moedas que compõem o estoque da DPFe.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estrangeiros. Os estrangeiros diminuíram a aquisição de títulos do Tesouro Nacional em maio. A participação dos investidores não-residentes no Brasil no estoque da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) caiu de 17,39% em abril para 16,60% em maio, somando R$ 455,54 bilhõe. Em abril, o estoque da dívida interna nas mãos de estrangeiros estava em R$ 464,29 bilhões.

A parcela das instituições financeiras no estoque da DPMFi teve elevação de 21,86% em abril para 22,87% em maio. Os Fundos de Investimentos aumentaram a sua fatia de 20,87% para 21,30% no período. Já as seguradoras tiveram redução na participação de 4,71% para 4,62% na passagem do mês.