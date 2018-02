Dívida rural: deputado critica BB e o ministro da Fazenda O Banco do Brasil (BB) se tornou o alvo principal das críticas da bancada ruralista, que pressiona o governo para que renegocie a dívida de R$ 130 bilhões dos produtores do setor. Após encontro com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, Marcos Montes (DEM-MG), representante da bancada ruralista, acusou o banco estatal de descumprir a determinação do Ministério da Fazenda: "O ministério determina uma coisa, e o BB não cumpre", afirmou. Na avaliação de Montes, há uma "falta de sintonia" entre o Banco do Brasil e o Ministério da Fazenda. O deputado criticou também o ministro da Fazenda por alegar que precisa de "subsídios" para analisar a reivindicação de renegociação da dívida. "Nós já viemos aqui cinco vezes, e o ministro diz que precisa de subsídios. Onde está a sua assessoria?", reclamou o ruralista. Segundo ele, o governo até agora não levantou os dados sobre a dívida do setor. "É uma situação que ninguém levanta", disse Montes.