Dívida/PIB pode ser reduzida com superávit primário O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que a trajetória dos superávits primários do setor público brasileiro poderá abrir espaço para uma queda de 0,7 ponto porcentual da relação dívida/PIB do Brasil no período entre 2002 e 2010. Caso a hipótese se confirme, o Fundo diz em relatório sobre o Brasil, divulgado em sua página na Internet, que a dívida pública brasileira deverá terminar o ano de 2010 correspondendo a 43,3% do PIB. "Com base nestas suposições, o superávit primário necessário para estabilizar a relação dívida/PIB nos 48,5% esperado para prevalecer ao final de 2002 paira em torno de 1,5% por ano", diz o estudo. O documento do FMI diz ainda que a manutenção dos níveis de investimento do setor público implicará em um aumento da poupança pública de mais de 3,5% do PIB no ano de 2010, em comparação com 2000. Isto, segundo o estudo do fundo, liberará fundos adicionais para o investimento privado durante toda a década. Telefonia - O FMI diz que a concessão do serviço de telefonia móvel poderá gerar receitas de 0,3% do PIB por ano no período entre 2003 e 2005. "No período de 2003 a 2005, nós esperamos significantes receitas de concessão com os leilões dos serviços de transmissão de dados em alta velocidade e de telefonia móvel", diz o texto do relatório do FMI. Para este ano, o Fundo diz que o governo brasileiro espera conseguir R$ 8,7 bi (0,7% do PIB) de receita de concessão de serviços públicos e ainda acrescenta que uma quantidade residual de 0,2% do PIB deverá maturar em 2002.