Dívidas com pré-datados no Natal comprometem consumo em 2004 O varejo está oferecendo prazos longos para vender mais no Natal e tentar salvar o fraco movimento no ano. Já há lojas oferecendo até 100 dias para cheques pré-datados. Sem dinheiro para pagar à vista, os consumidores estão embarcando. Mas economistas já avaliam que o endividamento vai comprometer a retomada do consumo nos primeiros meses de 2004. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Informação, Verificação e Garantia de Cheques (Abracheques), deverão ser emitidos 145 milhões de cheques em dezembro, até o Natal. A entidade estima que a participação dos pré-datados crescerá mais uma vez no total dos cheques, chegando a 72,5%. Em 1997, a fatia era de apenas 59,2%. A entidade informa, ainda, que das 120 milhões de folhas de cheques emitidas até ontem 76% eram pré-datados. 2004 deve começar morno para consumo O avanço dos financiamentos neste fim de ano, também esperado para a venda de bens duráveis, como eletroeletrônicos e automóveis, acabará comprometendo, entretanto, boa parte da renda dos consumidores para os próximos meses. No cenário montado para o ano que vem, a consultoria Rosemberg & Associados, por exemplo, considera que o primeiro semestre de 2004 vai ser "morno", porque o consumidor terá de pagar contas típicas do início do ano (IPVA, IPTU, material escolar) e quitar as compras de Natal. "Apenas a partir de meados do segundo trimestre deve se observar uma retomada um pouco mais forte do consumo", diz o economista da consultoria Johan Soza. Para ele, mesmo com as facilidades de pagamento, "este não vai ser o Natal dos sonhos". No Estado do Rio, a Fecomércio estima que o faturamento do varejo vai crescer entre 2% e 5%. "Isto não é um espetáculo de crescimento, o Natal do ano passado foi muito ruim", disse o economista da entidade Paulo Bruck.