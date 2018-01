Dividendos diversificam carteira de ações No mercado acionário, uma das formas para se diversificar o investimento é comprar ações de empresas que pagam dividendos. Trata-se de uma renda atribuída a cada ação de uma sociedade anônima. Vale destacar que a empresa não tem obrigatoriedade de pagar essa remuneração e o acionista corre o risco de não receber nada como dividendo, caso seja esse o seu objetivo. Os analistas usam dois indicadores para analisar o volume de dividendos pago por uma companhia. São eles: o payout e o yield. O payout é definido pelo dividendo dividido pelo lucro líquido da empresa e dado por uma porcentagem. O yield é calculado pelo dividendo pago por ação divido pelo preço da ação e também é indicado por uma porcentagem. Quanto maiores as porcentagens, maior é o dividendo pago pela companhia. Nesse segmento, Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, indica as ações ordinárias - ON, com direito a voto - da Souza Cruz. O payout tem sido de 100% e o yield, de 20%. "Os papéis da companhia também devem oferecer boa rentabilidade. A perspectiva é de 57% de valorização em um ano", explica. Ziegelman faz uma ressalva: "Caso o número de ações contra a empresa aumente no Brasil e os consumidores ganhem as causas, a perspectiva de rendimento pode ser afetada". A Souza Cruz tem sido muito questionada judicialmente nos Estados Unidos, em função de pessoas que contraíram algum tipo de doença, em função do uso de cigarros. Pagamento de dividendos pode não ser bem visto por investidores Uma empresa que paga dividendos pode ser interpretada como uma companhia que não tem projetos de crescimento. "Nesse caso, o dinheiro que deveria ser direcionado para a ampliação dos negócios é divido entre os acionistas. Os investidores podem ver essa situação como uma limitação de ganhos", explica Alexandre Póvoa, diretor de renda variável do ABN Amro Asset Management. Para quem pretende comprar ações com o objetivo de receber dividendos, Póvoa recomenda as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Metalúrgica Barbará, que paga 70% de payout e 15% de yield. Outras sugestões do diretor: Pirelli Pneus PN - 80% de payout e 15% de yield - e Eternit ON - 90% de payout e 65% de yield. Veja os links abaixo: Ações de baixa liquidez: riscos e vantagens Analistas indicam as melhores oportunidades Glossário - dividendos