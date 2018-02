Divido, BC corta juro básico para 11,50% O Banco Central reduziu o juro básico brasileiro nesta quarta-feira em 0,50 ponto percentual, para 11,50 por cento ao ano, em linha com expectativas do mercado. A decisão foi tomada por quatro votos a três --a minoria dos diretores do Comitê de Política Monetária defendeu um corte de 0,25 ponto. "O comitê irá acompanhar a evolução do cenário macroeconômico até sua próxim,t,ta reunião, para então definir os próximos passos na sua estratégia de política monetária", afirmou o BC em nota. Pesquisa da Reuters na semana passada mostrou que os 30 analistas consultados apostavam no corte de 0,50 ponto. A maioria dos economistas justificava sua posição citando o cenário benigno para a inflação. "O placar mais apertado aumenta a chance de redução do ritmo do corte em setembro", afirmou o economista-chefe da Westlb Brasil, Roberto Padovani. "O Banco Central mostra estar atento à atividade mais aquecida que o esperado; ao repique inflacionário de curto prazo que pode não ser explicado apenas por um choque de oferta; e às incertezas quanto aos impactos da manutenção da meta de inflação em 4,5 por cento para 2009", acrescentou o analista. A Confederação Nacional da Indústria divulgou nota dizendo ter recebido a notícia do corte "com ânimo". Esse foi o décimo-sétimo corte da Selic e o terceiro mês consecutivo em que a decisão não foi tomada por unanimidade. A próxima reunião do Copom está agendada para os dias 4 e 5 de setembro. (Colaborou Angela Bittencourt) (Reportagem adicional de Silvio Cascione)