Divulgação de medidas é responsabilidade de Lula, diz Appy O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse nesta sexta-feira desconhecer quando vão sair medidas de corte de despesas públicas. "Essa é uma decisão que não é minha. É do presidente da República", disse. Segundo Appy, o conjunto de medidas "não é para corte de despesas, apenas, é para o desenvolvimento", ao ser questionado sobre quando sairiam medidas para redução dos gastos. Segundo Appy o corte de gastos dá consistência para o desenvolvimento. Na entrevista de divulgação do relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre o Brasil, Appy afirmou que existe grande convergência entre o diagnóstico da organização e o pensamento do governo. Segundo Appy, ao longo do tempo, o governo tem tomado medidas para incentivar a inovação no setor empresarial, aumentar a escolaridade da população, e também considera que é importante abrir espaço para aumentar o investimento público e reduzir a carga tributária, assim como a OCDE. O chefe do Departamento para América do Sul da OCDE, Luiz Mello, destacou que o estudo identifica como desafio máximo na área macroeconômica fazer o ajuste fiscal privilegiando a compressão do gasto e reduzindo a carga tributária. Também destacou como grande desafio para o Brasil aumentar a escolaridade e assim a produtividade do trabalho. De acordo com ele, o nível de escolaridade no Brasil está aquém até mesmo de países com renda próxima ao do Brasil. Appy afirmou que acha que o governo poderia até colocar uma meta fiscal de resultado nominal como referência, "mas o que o governo controla de fato é o primário (resultado que desconta as despesas com juros)". O relatório da OCDE sobre o Brasil recomenda a substituição da atual meta de superávit primário por uma meta de resultado nominal, que no Brasil, no últimos anos, tem sido um déficit de 3% do Produto Interno Bruto (PIB). Appy frisou que com a tendência de queda de juros a manutenção da meta de superávit primário, que é de 4,25% do PIB, "certamente vai fazer a relação dívida/PIB cair". Appy também destacou que a questão da previdência não deve ser vista "apenas do ponto de vista fiscal, mas também social". De acordo com ele deve ser buscado um modelo socialmente justo e financiável para a previdência. A OCDE diz no relatório que a reforma da Previdência é essencial e inevitável no Brasil.