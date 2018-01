Divulgado preço das ações da Petrobras O mercado acionário aguarda com expectativa a abertura das ações de Petrobras, adiada para as 10h30 há pouco pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O adiamento certamente visa dar tempo ao mercado para analisar o preço do leilão das ações da empresa. O valor acaba de ser anunciado pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Francisco Gros, em Brasília - R$ 43,07. Gros também anunciou o volume vendido, que atingiu R$ 7,2 bilhões, incluindo nacionais, com e sem Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e estrangeiros, o equivalente a mais de US$ 4 bilhões. Deste total, segundo Gros, US$ 2,6 bilhões foram vendidos a estrangeiros, recursos estes que vão aumentar as reservas do País. A Bovespa abriu em queda de 0,07%. Inflação em alta não deve pressionar juros Os índices de inflação divulgados esta manhã vieram novamente pressionados, mas não a ponto de assustar o mercado financeiro. Inflação mais alta poderia afetar as cotações de juros, fazendo com que o patamar negociado subisse. Porém, os operadores esperam que isso não se confirme hoje. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), referente à primeira quadrissemana de agosto, ficou em 1,69%, considerado dentro do esperado pelos operadores. O Índice de Preços ao Consumidor ampliado (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de julho, ficou em 1,61%, cerca de 0,20 ponto percentual acima da previsão.