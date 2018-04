DJ Corrige: Inflação nos EUA sobe 0,7% em junho

A agência Dow Jones corrigiu a informação sobre a alta dos preços de automóveis, divulgada em nota divulgada às 10h01. No quarto parágrafo, onde está escrito que os preços de automóveis "avançaram 6,8% em junho em relação ao mesmo mês do ano passado", leia-se "avançaram 6,8% nos primeiros seis meses do ano, em termos anualizados". Segue nota corrigida:

O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos, que serve como referência para a inflação, subiu como era esperado em junho, refletindo elevação nos preços de energia e automóveis. O CPI subiu 0,7% em junho na comparação com maio, superando levemente a previsão de aumento de 0,6% dos economistas. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, avançou 0,2%, levemente acima da previsão de alta de 0,1%. Em relação a junho do ano passado, o núcleo do CPI subiu 1,7%.

Os preços de energia subiram 7,4% em junho em comparação a maio, mas caíram 25,5% em relação a junho do ano passado. Os preços da gasolina avançaram 17,3% em junho, enquanto os preços dos alimentos ficaram estáveis. Os preços das roupas aumentaram 0,7% em junho.

Os preços dos transportes saltaram 4,2% em junho ante maio. Os preços dos automóveis, dentro da categoria transportes, avançaram 6,8% nos primeiros seis meses do ano, em termos anualizados. Os preços residenciais, que compõem 40% do CPI, ficaram estáveis em junho ante maio. As informações são da Dow Jones.