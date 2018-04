DJ corrige: juro deve seguir perto de zero, diz Bernanke

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), Ben Bernanke, explicou hoje algumas ferramentas que o Fed possui para desfazer as medidas adotadas durante a crise, mas deixou claro para os legisladores que a economia continua muito fraca para começar a apertar a política monetária. Bernanke reiterou que, apesar das recentes melhoras na economia e nos mercados financeiros, o juro básico deve permanecer perto de zero por um período prolongado. Ele detalhou em depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara as medidas que o Fed pode tomar para apertar a política conforme for necessário para evitar um potencial surgimento de inflação. Bernanke já havia explicado as ferramentas em artigo publicado hoje no Wall Street Journal.

"À luz da substancial lentidão da economia e das pressões inflacionárias limitadas, a política monetária continua focada em alimentar a recuperação econômica", disse Bernanke em texto preparado para o depoimento. "Contudo, também acreditamos ser importante assegurar ao público e aos mercados que as medidas de política extraordinárias que tomamos em resposta à crise financeira e à recessão podem ser retiradas de forma suave e adequada conforme necessário, evitando assim o risco de que o estímulo da política possa levar a um futuro aumento na inflação", afirmou ele.

Algumas das medidas emergenciais tomadas durante a crise já começaram a ser desmontadas, e Bernanke disse que o processo deve continuar em alguma extensão, uma vez que as linhas de liquidez têm o preço fixado com um prêmio sobre os spreads (a diferença entre o custo pago pelo banco para captar recursos e o juro que ele cobra dos clientes) normais. O montante total de crédito que o Fed estendeu aos bancos e outras instituições caiu abaixo de US$ 600 bilhões, de cerca de US$ 1,5 trilhão no final de 2008, relatou Bernanke. "De qualquer forma, se as condições econômicas justificarem um aperto da política monetária antes que esse processo de desmonte seja concluído, temos uma série de ferramentas que nos permitirão elevar os juros do mercado conforme necessário", disse ele.

Entre as medidas que podem fazer parte de uma eventual estratégia de saída, está a habilidade do Fed, concedida pelo Congresso, de pagar juros sobre as reservas que instituições depositárias mantêm junto ao banco central. Pagar juros mais elevados nas reservas pode elevar os juros do mercado, relatou Bernanke. O Fed também pode enxugar liquidez do sistema por meio de acordos de recompra reversos e pode ainda vender títulos de longo prazo que possui. "Em resumo, estamos confiantes de que temos as ferramentas para elevar os juros quando isso se tornar necessário para atingir nossos objetivos de máximo emprego e estabilidade de preços", afirmou ele. As informações são da Dow Jones.