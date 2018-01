DKW mantém recomendação ´overweight´ para Brasil O banco de investimentos Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW) manteve hoje a sua recomendação de ´overweight´ (acima da média do mercado) para os títulos soberanos brasileiros. Em nota para seus clientes, o DKW afirma que apesar do retorno próximo de 50% até agora, neste ano, os ativos brasileiros continuam a apresentar spreads que, na média, estão 200 pontos-base acima do índice EMBI+, mantendo o seu ´status de valor´. "Nos mantemos otimistas sobre a reforma, esperando um resultado positivo para dinâmica de longo prazo da dívida, mesmo com ruído político e possíveis atrasos", disse o banco.