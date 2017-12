DKW mantém recomendação para Brasil e elogia mínimo O banco de investimentos Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW) disse que, apesar da volatilidade (oscilação) que vem afetando os ativos brasileiros nos últimos dias, mantém a recomendação "marketweight´ (média da carteira de investimentos) para o Brasil. "Mantemos a posição, ainda mais porque consideramos que a maior probabilidade é de valorização dos ativos", disse à Agência Estado Nuno Camara, economista senior do banco. Ele considerou positiva a decisão do governo de estabelecer o salário mínimo em R$ 260. "Mais importante do que a mensagem de austeridade fiscal, esse mínimo é um sinal concreto que o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, continua forte no governo", disse Camara. "Essa decisão afasta os temores de que o governo estaria pensando relaxar sua austeridade fiscal."