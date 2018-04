DM9 ganha conta de Brastemp e Consul A agência de publicidade DM9DDB ganhou a conta de mais uma grande empresa. A partir desta segunda-feira, a agência passa a atender a Whirlpool, fabricante das marcas Brastemp e Consul no Brasil. Estavam na disputa pela conta as agências Africa, DM9DDB e Talent, atual detentora da conta, que pode chegar a R$ 100 milhões. Em 2005, a Whirlpool foi a 109° anunciante do Brasil, gastando 16,7 milhões em mídia. A DM9DDB atende o Banco Itaú, o FedEx, o portal Terra, entre outras marcas.