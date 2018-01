DNIT abre inscrições para concurso no próximo dia 17 O Diário Oficial da União publicou edital com as normas do concurso público do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT). O objetivo é selecionar candidatos para o preenchimento de 630 vagas de nível médio e superior no Distrito Federal e em 25 Estados. O concurso será realizado pela Fundação José Pelúcio Ferreira de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). As provas serão realizadas nos dias 11 e 12 de março e a divulgação do resultado está prevista para 26 de maio. As inscrições começam no dia 17 de janeiro e vão até 10 de fevereiro (pelos Correios) e até o dia 16 de fevereiro (pela internet). Serão selecionados 330 candidatos de nível superior, sendo 121 para a sede (em Brasília) e 209 para as unidades do órgão nos Estados. Para nível médio são 300 vagas a preencher, sendo 127 para a sede e 173 para as unidades estaduais. A remuneração para o cargo de Analista em Infra-Estrutura de Transportes, para os quais é necessário nível superior com formação em Economia, Geografia, Oceanografia ou Engenharia (Civil, Agronômica, Elétrica, Florestal e Mecânica) é de R$ 3.299,08. Nesse caso, a taxa de inscrição é de R$ 50,00. Para o cargo de Analista Administrativo (nível superior com formação em Administração, Contabilidade, Análise de Sistemas, Rede de Computação, Comunicação Social e outros), a remuneração é de R$ 2.551,57 e a taxa de inscrição de R$ 45,00. O cargo de Técnico de Suporte em Infra-Estrutura (nível médio) tem remuneração de R$ 1.723,21 e taxa de inscrição de R$ 35,00. Já para o cargo de Técnico Administrativo (nível médio) a remuneração é de R$ 1.339,36 e a taxa de inscrição de R$ 30,00. O edital completo do concurso pode ser obtido no endereço www.fjpf.org.br, ou www.dnit.gov.br.