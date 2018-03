DNIT defende simplificação de licenças ambientais

A afirmação de Pagot foi feita em café da manhã promovido pela Frente Parlamentar Logística, na Câmara dos Deputados. Pagot defendeu também a ampliação da malha ferroviária para transportes de cargas no País. "A necessidade do Brasil é de 58 mil quilômetros, e só usamos 32 mil", disse.

Ele voltou a criticar o uso de emendas parlamentares para financiar obras de infraestrutura. O diretor-geral do DNIT sustenta que, quando uma obra é iniciada com base em financiamento parcial proposto por emenda parlamentar, ela corre o risco de não ter continuidade se o parlamentar não conseguir renovar a emenda no ano fiscal seguinte.