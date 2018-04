DNIT prepara PAC de hidrovias de até R$ 18 bi O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está preparando uma espécie de "PAC das hidrovias" com investimentos de até R$ 18 bilhões. Segundo o diretor-geral do órgão, Luiz Antonio Pagot, estão sendo feitos estudos para ampliação e instalação de três grandes hidrovias. Esses documentos deverão ser apresentados à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, até o final de março. PAC é uma referência ao Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal. A principal obra, avaliada entre R$ 5 bilhões a R$ 8 bilhões, é a ampliação da Hidrovia Paraná-Tietê. Segundo Pagot, a ideia é ampliar o trecho navegável dos atuais 800 quilômetros para 2 mil quilômetros em um prazo de aproximadamente quatro anos. "Para isso, teremos que fazer 12 eclusas e a capacidade de transporte de carga aumentaria de 5 para 30 milhões de toneladas por ano, sem dizer que a hidrovia terminaria a uma distância de 150 quilômetros do Porto de Santos", disse Pagot, durante café da manhã com a imprensa. A eclusa permite a subida ou descida de embarcações em trechos de rio que apresentam grande desnível do leito. A segunda obra que está sob análise é a ampliação da Hidrovia do Tocantins. Atualmente, o DNIT está construindo nesta hidrovia a eclusa de Tucuruí, que dará ao rio 700 quilômetros navegáveis. O novo projeto, além deste que está sendo executado, prevê a futura construção de mais três eclusas, elevando a distância navegável para 2,2 mil quilômetros. Segundo Pagot, o investimento para essas três novas eclusas é estimado em R$ 2,1 bilhões. Com as novas obras, a capacidade de transporte subiria de 300 mil toneladas por ano para algo entre 3 a 5 milhões de toneladas anuais. Por fim, o terceiro projeto trata da implantação da hidrovia Teles Pires-Tapajós, que demandaria investimentos de R$ 5 bilhões para ampliar a navegabilidade do rio de 300 quilômetros para 1,5 mil quilômetros.