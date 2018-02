D.O. traz indicação de Aldo Mendes para o BC O Diário Oficial da União traz hoje mensagem presidencial que encaminha ao Senado o nome de Aldo Luiz Mendes para o cargo de diretor de Política Monetária do Banco Central, em substituição a Mário Gomes Torós. Com a publicação, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado marcará audiência para sabatinar Mendes, que, se aprovado, terá de ter seu nome submetido ao plenário para assumir o cargo.